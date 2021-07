Wszyscy pracujący w biurach typu open space znają ten problem - hałas w biurze, trudności w koncentracji i brak miejsca do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej w spokoju. Rozwiązaniem coraz częściej stosowanym w dużych i małych open space są biurowe budki telefoniczne.

Budki telefoniczne większości z nas wydają się przeżytkiem, mglistym wspomnieniem dawnych czasów. Ale dla pracowników korporacji, którzy pracując w dużych biurach typu open space często spotykają się z problemem braku miejsca do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej w ciszy i spokoju mogą być lekiem na stres, frustrację i wypalenie zawodowe.

Budki telefoniczne ustawione w pobliżu biurek pozwalają na szybkie znalezienie spokojnego miejsca na rozmowę, wideokonferencję czy chwilę pracy w skupieniu. Pozwalają na podniesienie wydajności pracowników i ich zadowolenie z własnej pracy. Podnoszą też prestiż pracodawcy, który pokazuje że dba o dobrostan swoich pracowników.

Dla pracownika jest to wygodne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić czas - budka jest w zasięgu kilku kroków. Nie traci on również kontaktu z pozostałymi pracownikami, którzy nie muszą już szukać kolegi po całym budynku tylko dlatego, że wyszedł porozmawiać przez telefon. Z punktu widzenia pracodawcy budka telefoniczna do biura jest inwestycją, która zwraca się w postaci zwiększonej wydajności pracowników, lepszej koncentracji, zadowolenia z pracy.

W załączniku znajdziesz przykłady biurowych budek telefonicznych i salek spotkań produkowanych przez Perfecta Office.